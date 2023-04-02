بدء إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مارس

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بدأ قبل قليل، إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 2023 ، في حسابات المستفيدين.
يأتي ذلك بعد توحيد الصرف في نظام الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من الشهر الميلادي لكن تم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي بسبب تصادف يوم 1 أبريل مع يوم الإجازة الأسبوعية.
يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي ما يلي: