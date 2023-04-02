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بدء إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مارس

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ صباحاً
بدء إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مارس
المواطن - فريق التحرير

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بدأ قبل قليل، إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 2023 ، في حسابات المستفيدين.

يأتي ذلك بعد توحيد الصرف في نظام الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من الشهر الميلادي لكن تم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي بسبب تصادف يوم 1 أبريل مع يوم الإجازة الأسبوعية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي ما يلي:

  • أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).
  • ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
  • استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
  • ألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
  • ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.
  • إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.
  • ألا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.

 

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