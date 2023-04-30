بدء إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مايو

بدأت البنوك والمصارف، قبل قليل، إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو 2023، في حسابات المستفيدين.

يأتي ذلك بعد توحيد الصرف في نظام الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من الشهر الميلادي.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي ما يلي: