غراب ينتزع علم إسرائيل ويمزقه من فوق إحدى المستوطنات تصادم طائرتين إسبانيتين بالجو ومصرع 4 ركاب قرش يهاجم صبيًّا في أستراليا والشرطة تغلق الشواطئ سالم الدوسري مهدد بالإيقاف 3 مباريات آسيويًّا مشاركة لامين يامال في مباراة برشلونة ضد بتيس تكسر رقمًا عمره 82 سنة وصول سفينة جلالة الملك الدرعية جدة وعلى متنها 52 شخصًا تدشين العمل الموسوعي الجمل عبر العصور والمعرض الثلاثاء بدء إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مايو الفريق اليحيى يقف على الخدمات المقدمة للمواطنين والرعايا القادمين من السودان مصر تجلي 6960 مصريًّا من السودان حتى الآن
بدأت البنوك والمصارف، قبل قليل، إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو 2023، في حسابات المستفيدين.
يأتي ذلك بعد توحيد الصرف في نظام الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من الشهر الميلادي.
يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي ما يلي: