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تمديد الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين

بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر إبريل شامل الدعم الإضافي

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر إبريل شامل الدعم الإضافي
المواطن - فريق التحرير

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بدأ- قبل قليل- إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل في حسابات مستفيدي برنامج حساب المواطن المكتملة طلباتهم، شاملًا الدعم الإضافي بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتمديد الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين.

مواعيد الصرف

ووفقًا للنظام المتبع، يتم يصرف دعم حساب المواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد فقط إذا صادف إجازة رسمية.

تمديد الدعم

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

ويأتي ذلك استمرارًا للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م الذي تضمن تخصيص مبلغ (20) مليار ريال منها (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، وكذلك التوجيه الملكي الصادر في شهر يناير 2023م، بتمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي والذي استمر لشهر مارس الماضي.

 

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