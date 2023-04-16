بدء اجتماع الجامعة العربية بشأن الأوضاع في السودان

انطلقت اليوم السبت أعمال اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين بشأن تطورات الأوضاع في السودان، بعد طلب طارئ من الرياض والقاهرة.

بدء اجتماع الجامعة العربية

بدأ اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الوضع في السودان برئاسة مصر. وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن مصر والسعودية تدعوان إلى اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الوضع في السودان.

وأعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن عميق القلق والانزعاج إزاء العمليات القتالية الدائرة حاليًا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى؛ معربًا عن صدمته وشجبه للجوء إلى السلاح والاقتتال بين الأخوة بهذا الشكل وفي نهار شهر رمضان الكريم.

دعوة للتهدئة

وأكد الأمين العام للجامعة العربية مسؤولية الأطراف المتحاربة في الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين في مناطق الاقتتال وعموم البلاد، وعلى ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري، وأضاف أن الأمانة العامة علي استعداد للتدخل مع الأطراف لتحقيق ذلك.

وفى نفس السياق قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك، وتطالب كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.

موقف المملكة

من جهته، دعا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الأشقاء في السودان لوقف العمليات العسكرية وتغليب مصلحة الشعب بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته وبالعودة إلى الاتفاق الإطاري الهادف لتحقيق الأمن والاستقرار.

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة.