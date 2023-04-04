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أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، بدء التسجيل في الاعتكاف بالمسجد النبوي من خلال تطبيق زائرون.
ولفتت الوكالة، في وقت سابق، إلى أن إصدار تصاريح الاعتكاف ستكون وفق الطاقة الاستيعابية.
ويستقبل المسجد النبوي خلال أيام رمضان جموعًا غفيرة من الصائمين، والذين يبذلون خلالها أعمال البر والطاعات، وكسب الخيرات، ابتغاء الثواب ورفعة الدرجات.
وتقدم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الأمنية والتطوعية ذات العلاقة كل سبل الرعاية للعناية بجموع المصلين الصائمين، وتوفير الخدمات الميدانية والتنظيمية والإرشادية لهم، والإشراف على اصطفاف الصائمين حول سفر الإفطار آمنين مطمئنين يرجون رحمة ربّهم ورضوانه.