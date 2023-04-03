البلاد المالية: توزيع 412 مليون ريال أرباحًا نقدية بدء التسجيل للاعتكاف بـ المسجد النبوي غدًا وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” بعدة مناطق “التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي تحذير من طرق جديدة للاحتيال الوظيفي الوهمي موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب روسيا نجاح الخطة التشغيلية خلال الثلث الأول من رمضان بالمسجد النبوي ثقافة السوشيال ميديا تصنع لنا رموزًا هشة ورخيصة تغريدة الرئيس السيسي بعد لقاء ولي العهد بجدة
أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، إتاحة خدمة التسجيل للراغبين بالاعتكاف لعام 1444هـ عبر تطبيق “زائرون” ابتداءً من يوم غد الثلاثاء.
فيديو | شؤون المسجد النبوي تطلق خدمة التسجيل للاعتكاف#الإخبارية pic.twitter.com/E0H3tRKY9R
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 3, 2023
وتتيح الخدمة للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي ينبغي مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي، مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.
ونوهت شؤون المسجد النبوي، بأن إصدار تصاريح الاعتكاف بالمسجد النبوي سيكون وفق الطاقة الاستيعابية.
وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة المسجد النبوي عن نجاح خطتها التشغيلية للشؤون الخدمية والميدانية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك.
وأوضح مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية برئاسة المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي بأنه بلغ إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي خلال العشر الأوائل من شهر رمضان (10.3) ملايين مُصلٍ ومصلية بزيادة بلغت 47٪ في نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ عدد الزوار للسلام على الرسول ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما (675,983) زائراً، فيما بلغ عدد المصلين في المسجد القديم والروضة الشريفة (781.829) مُصلياً ومصلية خلال العشر الأوائل من رمضان.