بدء التسجيل للاعتكاف بـ المسجد النبوي غدًا

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، إتاحة خدمة التسجيل للراغبين بالاعتكاف لعام 1444هـ عبر تطبيق “زائرون” ابتداءً من يوم غد الثلاثاء.

فيديو | شؤون المسجد النبوي تطلق خدمة التسجيل للاعتكاف#الإخبارية pic.twitter.com/E0H3tRKY9R — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 3, 2023

وتتيح الخدمة للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي ينبغي مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي، مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.

ونوهت شؤون المسجد النبوي، بأن إصدار تصاريح الاعتكاف بالمسجد النبوي سيكون وفق الطاقة الاستيعابية.

نجاح الخطة التشغيلية

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة المسجد النبوي عن نجاح خطتها التشغيلية للشؤون الخدمية والميدانية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك.

عدد المصلين

وأوضح مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية برئاسة المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي بأنه بلغ إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي خلال العشر الأوائل من شهر رمضان (10.3) ملايين مُصلٍ ومصلية بزيادة بلغت 47٪ في نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ عدد الزوار للسلام على الرسول ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما (675,983) زائراً، فيما بلغ عدد المصلين في المسجد القديم والروضة الشريفة (781.829) مُصلياً ومصلية خلال العشر الأوائل من رمضان.