بدء التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور

أعلنت وزارة التعليم اليوم الأحد، بدء التقديم في حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين والمعلمات، ويكون التقديم عبر نظام نور .

معلومات حركة النقل الخارجي

يبدأ التقديم يوم الأحد المقبل بتاريخ 18 رمضان 1444.

ينتهي التقديم بتاريخ 7 شوال 1444.

سوف يتم إعلان نتائج التقديم بتاريخ 28 شوال 1444.

يمكن تقديم الاعتراض على النتائج خلال الفترة من اليوم الأول حتى الخامس من شهر ذي القعدة 1444.

يتم اعتماد النتيجة النهائية بتاريخ 8 من ذي القعدة 1444.

خطوات التقديم على حركة النقل

يمكن للمعلمين والمعلمات التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور الإلكتروني باتباع الخطوات التالية: