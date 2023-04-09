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ينتهي التقديم بتاريخ 7 شوال 1444

بدء التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
بدء التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور
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المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التعليم اليوم الأحد، بدء التقديم في حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين والمعلمات، ويكون التقديم عبر نظام نور .

معلومات حركة النقل الخارجي

  • يبدأ التقديم يوم الأحد المقبل بتاريخ 18 رمضان 1444.
  • ينتهي التقديم بتاريخ 7 شوال 1444.
  • سوف يتم إعلان نتائج التقديم بتاريخ 28 شوال 1444.
  • يمكن تقديم الاعتراض على النتائج خلال الفترة من اليوم الأول حتى الخامس من شهر ذي القعدة 1444.
  • يتم اعتماد النتيجة النهائية بتاريخ 8 من ذي القعدة 1444.

خطوات التقديم على حركة النقل

يمكن للمعلمين والمعلمات التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى منصة نور من هنا.
  • أدخل بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.
  • من الشاشة الرئيسية اختر “طلب النقل الخارجي”.
  • أدخل رغبات النقل ممثلة في الإدارات والمدارس الذي تريد النقل إليها.
  • اضغط على حفظ.
  • يتم بعد ذلك دراسة الطلبات.
  • يمكن الاستعلام في موعد ظهور النتائج من خلال منصة نور، وبنفس الطريقة يمكن تقديم التظلمات لإعادة النظر في الطلب.
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