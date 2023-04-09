بدء التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور

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أعلنت وزارة التعليم اليوم الأحد، بدء التقديم في حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين والمعلمات، ويكون التقديم عبر نظام نور .
يمكن للمعلمين والمعلمات التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور الإلكتروني باتباع الخطوات التالية: