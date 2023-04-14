Icon

إعلان التعبئة العامة في بوركينا فاسو Icon 257 ألف صفقة إيجارية في شهر مارس Icon إغلاق حساب مقتدى الصدر على تويتر حتى إشعار آخر Icon بدء المرحلة الثانية من إلزام المنشآت بتوثيق 50% من عقود الموظفين عبر قوى Icon الصدر يجمد التيار الصدري لمدة عام Icon السعودية تبدأ رحلة تأسيس جناحها في إكسبو 2025 أوساكا، كانساي، اليابان Icon حبوب الإجهاض تشعل حربًا قضائية بأمريكا Icon تقليد الملك تشارلز في ستوديو 23 Icon “المواطن” توثق لحظة وصول بعثة الهلال إلى حفر الباطن Icon الزمالك يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم حرس الحدود بثلاثية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لحفظ حقوق صاحب العمل والموظف

بدء المرحلة الثانية من إلزام المنشآت بتوثيق 50% من عقود الموظفين عبر قوى

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ صباحاً
بدء المرحلة الثانية من إلزام المنشآت بتوثيق 50% من عقود الموظفين عبر قوى
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدءَ المرحلة الثانية لتوثيق العقود بإلزام المنشآت بتوثيق 50% من عقود الموظفين عبر منصة قوى، حيث حددت الوزارة نسب الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود من إجمالي موظفي المنشأة حسب كل ربع من عام 2023م كالتالي: الربع الأول 20%، الربع الثاني 50% الربع الثالث 80%.

حفظ حقوق الجميع

وتهدف خدمة توثيق العقود إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.

وتتيح خدمة توثيق العقود إلكترونياً لأصحاب العمل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، كما تتيح الخدمة للعاملين خدمة التحقق من صحة بيانات عقودهم.

منصة قوى

وأوضحت الوزارة أنه بعد إنشاء العقد الوظيفي من قبل المنشأة يمكن للموظف الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في قوى أفراد، وفي حال موافقة الطرفين يعد العقد موثقًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سر منع فريق زيلينسكي من تناوله لـ الشوكولاتة
العالم

سر منع فريق زيلينسكي من تناوله لـ...

العالم
كويكب كبير يقترب من الأرض الليلة
العالم

كويكب كبير يقترب من الأرض الليلة

العالم
الرياض يُقدم 1000 تذكرة مجانية لجماهير الأخضر
آخر الاخبار

الرياض يُقدم 1000 تذكرة مجانية لجماهير الأخضر

آخر الاخبار
سطو مسلح في لبنان بوضح النهار
حصاد اليوم

سطو مسلح في لبنان بوضح النهار

حصاد اليوم
النصر يتقاسم صدارة دوري روشن مؤقتًا مع الاتحاد بعد التعادل مع الفيحاء
الرياضة

النصر يتقاسم صدارة دوري روشن مؤقتًا مع...

الرياضة
مدني الرياض يخمد حريقًا جزئيًا بموقع للتخزين في حي بدر
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا جزئيًا بموقع للتخزين...

السعودية اليوم
زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش ويثير القلق في تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش ويثير القلق...

العالم
مشاهد لتساقط كثيف لحبات البرد في رنية
السعودية اليوم

مشاهد لتساقط كثيف لحبات البرد في رنية

السعودية اليوم