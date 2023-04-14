بدء تبادل 249 أسيرًا يمنيًا وسط محادثات سلام

أقلعت طائرة تحمل 125 أسيرًا من الحوثيين من عدن باتجاه صنعاء، في إطار ثاني أكبر عملية لتبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية والتي تجري برعاية أممية، والصليب الأحمر.

وأكد الصليب الأحمر، أنه سيجري اليوم الجمعة تبادل 249 أسيرًا بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

أبرز الأسرى

وبحسب وكالة رويترز، فإن من بين أبرز أسرى الحكومة اليمنية، وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق اللواء ناصر منصور هادي.

وأشارت وسائل الإعلام اليمنية إلى أن عددًا من المواطنين اليمنيين توافدوا إلى مطار عدن الدولي، يستعدون لاستقبال ذويهم بعد الإفراج عنهم وخروجهم من معتقلات جماعة الحوثي.

وقالت رويترز وقناة المسيرة التي يديرها الحوثيون إن أول رحلتين متزامنتين هبطتا في مدينة عدن وعلى متنهما 35 شخصًا وفي العاصمة صنعاء وعلى متنهما 125، ظهر يوم الجمعة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبيرج: تأتي عملية الإفراج في وقت أمل بالنسبة لليمن كتذكير بأن الحوار البناء والتسويات المتبادلة أدوات قوية قادرة على تحقيق نتائج عظيمة.

تثبيت الهدنة برعاية السعودية

ويذكر أن سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، أجرى زيارة إلى العاصمة صنعاء، رافقه فيها وفد عماني، والتقى قيادات من جماعة الحوثي، وبحثوا تثبيت الهدنة، والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمينة، والتي خلفت الآلاف من القتلى والمصابين في الصراع الذي مضى عليه أكثر من 8 سنوات.