بدء صرف المكافآت وبدل الإعاقة للطلاب المستحقين بجامعة الملك سعود غدًا

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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، بدء صرف المكافآت وبدل الإعاقة للطلاب المستحقين غدًا.
وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: يسعدنا أن نعلن عن موعد صرف المكافآت وبدل الإعاقة للمستحقين من الطلاب والطالبات المنتظمين بالفصل الدراسي الثالث للعام الجامعي 1444هـ، وذلك عن شهر إبريل ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 19/ 04/ 2023م.
كما هنأت عمادة شؤون القبول والتسجيل الجميع بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.