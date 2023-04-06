بدء صرف معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان

بدأت البنوك اليوم الخميس، في صرف معونة شهر رمضان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع، وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ورفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين– أيده الله– على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يجزيهما خيرًا على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهما المواطنين.