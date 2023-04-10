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بدء عمليات تفتيش جماعية لشركات ووكالات صينية

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
بدء عمليات تفتيش جماعية لشركات ووكالات صينية
المواطن - فريق التحرير

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بدأ الحزب الشيوعي الصيني، اليوم الأحد، عمليات تفتيش جماعية لشركات مملوكة للدولة ومنظمات رياضية.

وأوضح الحزب الشيوعي حسب بيان رسمي، أن الحملة الرقابية التأديبية شملت 30 شركة مملوكة للدولة و5 وكالات مالية والإدارة العامة للرياضة في الصين.

عمليات التفتيش

وخلال عمليات التفتيش، ستكرس الجهود لإيجاد التناقضات الرئيسية والقضايا البارزة التي تعيق التنمية عالية الجودة لهذه الشركات وحل المشكلات البارزة في القطاع المالي ومعالجة الفساد والمشكلات المؤسسية العميقة في الرياضة.

وستتمركز فرق التفتيش في الوحدات المخصصة لها لمدة شهرين ونصف الشهر تقريبًا أو شهر ونصف الشهر، وفقًا لنوع التفتيش المقرر.

وفي الوقت نفسه، سيجري إنشاء خطوط هاتفية وصناديق بريدية لتلقي بلاغات بشأن قضايا مثل انتهاكات الانضباط من قبل مسؤولي الحزب.

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