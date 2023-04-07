بدايات البريد السعودي يستعرضها تركي الفيصل

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استعرض الأمير تركي الفيصل، بدايات البريد السعودي في المملكة، موضحًا أن وسيلة التنقل حينها كانت بـ الحصان أو الحمار، أو الجمل.
فيديو | من الإبل إلى "سبل".. الأمير تركي الفيصل يستعرض بدايات البريد السعودي #مسافة#الإخبارية pic.twitter.com/RBP4px2D8w
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 6, 2023
وقال الفيصل خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إن وسيلة التنقل كانت بالحمار أو الجمل، والجمل– البعير- في ذلك الحين حسب ما بنسمع، حينما تم إنشاء خدمة البريد كان أغلبه يوزع عن طريق الجمال.
وتابع الأمير تركي الفيصل: كان أسرع سرعة يقضيها بين الرياض وبين مكة مثلًا كانت بـ 7– 8 أيام لإيصال البريد من خلال الجمال التي تخدم في خدمة إيصال البريد.