بدجت السعودية تعلن توزيع 106.8 مليون ريال أرباح

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات “بدجت السعودية” موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 106.8 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الثاني من عام 2022 بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 15 في المائة من رأس المال. أحقية توزيع الأسهم

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.