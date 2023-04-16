لقطات مذهلة لجريان سيول وادي دخنة بدجت السعودية تعلن توزيع 106.8 مليون ريال أرباح وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية الصحة: 129 حالة كورونا جديدة وتعافي 281 لحظة إطلاق النار في مطار الخرطوم من داخل الطائرة السعودية 433 جامعًا ومصلًى لأداء صلاة عيد الفطر في الباحة الشباب لا يخسر ضد القوة الجوية البرهان وحميدتي..من رفقاء درب إلى عدوين لدودين صالح الشهري البديل الرابح شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات “بدجت السعودية” موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 106.8 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الثاني من عام 2022 بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 15 في المائة من رأس المال.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.