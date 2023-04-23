بدر بن سلطان يستقبل المهنئين بعيد الفطر

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، عدداً من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والفضيلة العلماء وأعضاء السلك الدبلوماسي وقادة القطاعات العسكرية ومدراء الجهات الحكومية بالمنطقة وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر السعيد.
وخلال الاستقبال هنأهم نائب أمير منطقة مكة المكرمة بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأمنها واستقرارها، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.
من جهتهم، قدّم الحضور التهنئة لنائب أمير المنطقة بهذه المناسبة، وباركوا لسموه نجاح الخطط التنفيذية لشهر رمضان المبارك والتي أخذت في الاعتبار الحرص على خدمة قاصدي المسجد الحرام، وتسخير كل الإمكانات لأداء ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن وسلامة.