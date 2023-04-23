Icon

ريال مدريد يتجاوز عقبة سيلتا فيغو بثنائية Icon الأهلي المصري يعبر الرجاء بهدفين Icon في قبضة الأمن.. متورطون في جرائم سرقة وسطو واعتداء Icon وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع Icon وظائف شاغرة في مجموعة Serco Icon لقطات من الأجواء لسيول هجرة طريف بالرياض Icon كويتي عائد من السودان: السعوديون ما قصروا Icon وظائف شاغرة للجسين في شركة روشن Icon انطلاق فعاليات “عيدنا فرحة” في روضة هباس بالحدود الشمالية Icon مهرجان “حيّ العيد”.. باقة ثقافية متنوعة تحاكي الهوية الثقافية المحلية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بدر بن سلطان يستقبل المهنئين بعيد الفطر

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
بدر بن سلطان يستقبل المهنئين بعيد الفطر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، عدداً من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والفضيلة العلماء وأعضاء السلك الدبلوماسي وقادة القطاعات العسكرية ومدراء الجهات الحكومية بالمنطقة وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر السعيد.

وخلال الاستقبال هنأهم نائب أمير منطقة مكة المكرمة بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأمنها واستقرارها، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.

التهنئة بعيد الفطر

من جهتهم، قدّم الحضور التهنئة لنائب أمير المنطقة بهذه المناسبة، وباركوا لسموه نجاح الخطط التنفيذية لشهر رمضان المبارك والتي أخذت في الاعتبار الحرص على خدمة قاصدي المسجد الحرام، وتسخير كل الإمكانات لأداء ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن وسلامة.

  

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنشيلوتي مرشح لتدريب تشيلسي
الرياضة

أنشيلوتي مرشح لتدريب تشيلسي

الرياضة
انخفاض خسائر “الباحة” 11% إلى 8 ملايين ريال
السوق

انخفاض خسائر “الباحة” 11% إلى 8 ملايين...

السوق
قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم بسبب والده
الرياضة

قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم بسبب...

الرياضة
جلد سمكة لعلاج ضحايا الحروق الشديدة
صحة وطب‎

جلد سمكة لعلاج ضحايا الحروق الشديدة

صحة وطب‎
اندلاع حريق في المصلى القبلي جراء اقتحام المسجد الأقصى
العالم

اندلاع حريق في المصلى القبلي جراء اقتحام...

العالم
المناطق الاقتصادية فرص تنموية ضخمة للشركات المحلية والعالمية
أخبار رئيسية

المناطق الاقتصادية فرص تنموية ضخمة للشركات المحلية...

أخبار رئيسية
خليل الزياني يكشف سبب معاناته الاتفاق
الرياضة

خليل الزياني يكشف سبب معاناته الاتفاق

الرياضة
ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض يروي عطش الصائمين
السعودية اليوم

ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض...

السعودية اليوم