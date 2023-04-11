بدر بن سلطان يشارك رجال الأمن الإفطار في المسجد الحرام

شارك نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، أمس الاثنين، رجال الأمن والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن طعام الإفطار بـ المسجد الحرام.

لحظات الإفطار

وبينت الصور، الأمير بدر بن سلطان وهو يجلس بجانب رجال الأمن والجهات المشاركة في خدمة الزائرين والمعتمرين بالمسجد الحرام، فضلًا عن الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

انطلاق منتدى منافع

من جانب آخر، شهد بدر بن سلطان، انطلاق منتدى منافع الأول، برعاية أمير منطقة مكة خالد الفيصل، بمشاركة عدد من الوزراء، حسبما ذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر موقع تويتر.

وقالت إمارة مكة المكرمة: إن غرفة مكة أطلقت منتدى منافع الأول برعاية شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة مسار، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لاستثمار المكانة المقدسة لـ مكة المكرمة والمدينة المنورة.