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ضمن منافسات دوري روشن

برتغالي يدير مباراة الهلال والخليج

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ مساءً
برتغالي يدير مباراة الهلال والخليج
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الهلال والخليج ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

حكم مباراة الهلال والخليج

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والخليج عند الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويدير طاقم تحكيم برتغالي بقيادة جواو بينهيرو مباراة اليوم، ويساعده برونو ألفيس ولوتشيانو مايا، والحكم الرابع سلطان الحربي، هيلدير مالهيريو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فهد العمري.

الهلال والخليج
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

ويسعى الزعيم للظهور بشكل مميز في مباراة الهلال والخليج اليوم، وحصد الثلاث نقاط لمواصلة التقدم في ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يسعى الفريق الضيف لتحسين نتائجه وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة من 19 لقاء، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub
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