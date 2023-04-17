تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال بردية كثيفة تغطي جنوب الحليفة بحائل الشيخ العيسى: التقارب بين المذاهب الإسلامية حول حصر المشتركات الأمن العام يحث على الصلاة بالمساجد القريبة لتخفيف الزحام بالمسجد الحرام حالة الطقس في الحرمين الشريفين ليلة الـ 27 من رمضان رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد محتمل مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الروساء بالمجمعة فرحة عارمة واستقبال بالورود بعد عودة الأسير يحيى حناني بائع خضار يتجول في أحياء الخرطوم تحت زخات الرصاص الرئيس الفلسطيني يصل إلى جدة
أظهرت لقطات مصورة، افتراش بردية قوية أراضي جنوب الحليفة بمنطقة حائل، وذلك عقب هطول أمطار غزيرة وزخات من البرد.
ووثق مقطع الفيديو المتداول، البردية الكثيفة التي غطت جنوب الحليفة، حيث نتج عنها تكون لوحة فنية طبيعية.
وكانت آخر صور الأقمار الصناعية التابعة لمركز طقس العرب كشفت في وقت سابق عن تكاثر السحب الركامية على أجزاء عدة من منطقة تبوك وخاصة المحافظات الجنوبية والشرقية منها بالإضافة لأجزاء متفرقة من منطقة حائل، وتترافق بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقتي الجوف وتبوك.