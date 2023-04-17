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وسط تكاثر السحب الركامية

بردية كثيفة تغطي جنوب الحليفة بحائل

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
بردية كثيفة تغطي جنوب الحليفة بحائل
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت لقطات مصورة، افتراش بردية قوية أراضي جنوب الحليفة بمنطقة حائل، وذلك عقب هطول أمطار غزيرة وزخات من البرد.

ووثق مقطع الفيديو المتداول، البردية الكثيفة التي غطت جنوب الحليفة، حيث نتج عنها تكون لوحة فنية طبيعية.

وكانت آخر صور الأقمار الصناعية التابعة لمركز طقس العرب كشفت في وقت سابق عن تكاثر السحب الركامية على أجزاء عدة من منطقة تبوك وخاصة المحافظات الجنوبية والشرقية منها بالإضافة لأجزاء متفرقة من منطقة حائل، وتترافق بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا.

طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقتي الجوف وتبوك.

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