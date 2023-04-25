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اكتست الأرض باللون الأبيض

بردية كثيفة على الفرعة والأهالي يخرجون للاستمتاع بالأجواء

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ مساءً
بردية كثيفة على الفرعة والأهالي يخرجون للاستمتاع بالأجواء
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، حالة من التقلبات الجوية على أحياء الفرعة شرق محافظة النماص بمنطقة عسير خلال الساعات الماضية.

وأظهر الفيديو تساقطاً كثيفاً لحبات البرد على الفرعة شرق محافظة النماص، تفاعل معها الأهالي بالخروج والاستمتاع بالأجواء، حيث اكتست الأرض باللون الأبيض جراء تساقط البرد بكثافة لاسيما في ساعات الصباح الأولى.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

كما تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والأوسط.

 

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