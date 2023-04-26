بردية كثيفة على شمال غرب القصيم

وثق مقطع فيديو متداول، تساقطًا كثيفًا لحبات البرد على شمال غرب منطقة القصيم، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، أراضي شمال غرب القصيم وقد اكتست باللون الأبيض بفعل التساقط الكثيف لحبات البرد، مع جريان السيول.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، عسير، جازان ونجران.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية وكذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.