برد وسيول جنوب سميراء ولقطات جمالية للحالة

أظهرت لقطات البرد والسيول جنوب محافظة سميراء على طريق الجابرية جنوب منطقة حائل.

ونشر المهتم بالطقس والأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري عبر حسابه بموقع تويتر، لقطات تبين الأجواء المميزة في المنطقة.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة ،حائل و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.