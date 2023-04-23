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بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بهدف

برشلونة يقتحم قائمة خاصة في الدوري الإسباني

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
برشلونة يقتحم قائمة خاصة في الدوري الإسباني
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في استعادة نغمة الانتصارات سريعًا في الدوري الإسباني الممتاز، وتجاوز عقبة أتلتيكو مدريد لينضم إلى قائمة خاصة بالمسابقة.

برشلونة ينضم للقائمة

ولعب برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق الفريق الكتالوني لفوز صعب بهدف نظيف.

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
جانب من المباراة – المصدر @atletienglish

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن برشلونة نجح في تحقيق فوزه العاشر بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، ليقتحم قائمة خاصة.

ولفتت “أوبتا”، إلى أن 3 فرق فقط حققت الفوز بهذه النتيجة في مباريات أكثر خلال موسمٍ واحد بالدوري الإسباني لكرة القدم، وهم؛ فالنسية 1988\ 1989، أتلتيكو مدريد 2017\ 2018، وأتلتيكو مدريد 2020\2021 بـ11 انتصارًا لكل منهم.

نادي برشلونة
لاعبو الفريق الكتالوني – المصدر @FCBarcelona

تعزيز صدارة الدوري الإسباني

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 76 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد عند 60 نقطة في المركز الثالث.

نادي برشلونة
لاعبو الفريق الكتالوني – المصدر @FCBarcelona
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