Icon

مدرب الخليج: فوز الهلال علينا مستحق Icon رامون دياز: الهلال قدم مستوى مميزًا رغم غيابي الفترة الماضية Icon الغنيم: ChatGPT سيخلق وظائف جديدة Icon سعود عبدالحميد: الهلال ينافس على كل الألقاب وضغط المباريات ليس عذرًا Icon 25 ألف سجادة في المسجد النبوي الشريف Icon سمير عثمان: ركلة جزاء الهلال المحتسبة أمام الخليج سليمة Icon أجواء ربيعية تجذب الزوار شمال الطائف Icon ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الخليج Icon أمطار متوسطة ونشاط للرياح على عسير Icon بدء إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مارس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن مباريات الجولة الـ27

برشلونة يهزم إلتشي برباعية ويواصل انفراده بصدارة الدوري الإسباني

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
برشلونة يهزم إلتشي برباعية ويواصل انفراده بصدارة الدوري الإسباني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة فوزًا كبيرًا على مضيفه إلتشي برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ونجح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في إحراز الهدف الأول للنادي الكتالوني في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول.

برشلونة يفوز برباعية

وفي الشوط الثاني، سجل الفريق الكتالوني 3 أهداف عبر كل من أنسو فاتي وليفاندوفسكي وفيران توريس في الدقائق الـ56 والـ66 والـ70.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الفريق الكتالوني 71 نقطة في المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد نادي إلتشي عند 13 نقطة في المركز الـ20 والأخير في جدول الترتيب.

ليفاندوفسكي - برشلونة ضد إلتشي - الدوري الإسباني

نتائج مباريات الجولة الـ27

وكانت مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، انطلقت بداية من أول أمس الجمعة، حيث تعادل أوساسونا مع ريال مايوركا بدون أهداف.

وفي مباريات الأمس، فاز جيرونا على إسبانيول بثنائية لهدف، وتعادل خيتافي مع أتلتيك بيلباو بدون أهداف، وفاز إشبيلية على قاديش بثنائية دون رد، وفاز برشلونة على إلتشي برباعية دون رد.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، اليوم الأحد بإقامة مباريات ” سيلتا فيجو ضد ألميريا، ريال مدريد ضد بلد الوليد، فياريال ضد ريال سوسيداد، أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس”.

برشلونة ضد إلتشي - الدوري الإسباني

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 3 أشخاصٍ ارتكبوا حوادث نصب واحتيال بمكة المكرمة
السعودية اليوم

القبض على 3 أشخاصٍ ارتكبوا حوادث نصب...

السعودية اليوم
السفير الروسي بواشنطن: الاعتداء على طائراتنا إعلان حرب
العالم

السفير الروسي بواشنطن: الاعتداء على طائراتنا إعلان...

العالم
سعوديون يغوصون بالعلم الوطني في أعماق البحر الأحمر
السعودية اليوم

سعوديون يغوصون بالعلم الوطني في أعماق البحر...

السعودية اليوم
القمامة تغزو شوارع فرنسا تزامنًا مع إضراب العاملين
آخر الاخبار

القمامة تغزو شوارع فرنسا تزامنًا مع إضراب...

آخر الاخبار
إيفرتون يُجبر تشيلسي على التعادل
الرياضة

إيفرتون يُجبر تشيلسي على التعادل

الرياضة
الاتحاد الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك
الرياضة

الاتحاد الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك

الرياضة
3 مواجهات غدًا في دوري روشن السعودي
آخر الاخبار

3 مواجهات غدًا في دوري روشن السعودي

آخر الاخبار
ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة وحيازة مخدرات
أخبار أمنية

ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة...

أخبار أمنية