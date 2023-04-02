برشلونة يهزم إلتشي برباعية ويواصل انفراده بصدارة الدوري الإسباني

حقق الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة فوزًا كبيرًا على مضيفه إلتشي برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ونجح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في إحراز الهدف الأول للنادي الكتالوني في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول.

برشلونة يفوز برباعية

وفي الشوط الثاني، سجل الفريق الكتالوني 3 أهداف عبر كل من أنسو فاتي وليفاندوفسكي وفيران توريس في الدقائق الـ56 والـ66 والـ70.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الفريق الكتالوني 71 نقطة في المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد نادي إلتشي عند 13 نقطة في المركز الـ20 والأخير في جدول الترتيب.

نتائج مباريات الجولة الـ27

وكانت مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، انطلقت بداية من أول أمس الجمعة، حيث تعادل أوساسونا مع ريال مايوركا بدون أهداف.

وفي مباريات الأمس، فاز جيرونا على إسبانيول بثنائية لهدف، وتعادل خيتافي مع أتلتيك بيلباو بدون أهداف، وفاز إشبيلية على قاديش بثنائية دون رد، وفاز برشلونة على إلتشي برباعية دون رد.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، اليوم الأحد بإقامة مباريات ” سيلتا فيجو ضد ألميريا، ريال مدريد ضد بلد الوليد، فياريال ضد ريال سوسيداد، أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس”.