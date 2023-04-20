برشلونة يُجهز عرضه لاستعادة ميسي

تحرك نادي برشلونة الإسباني، خطوة جديدة نحو استعادة أسطورة النادي، الأرجنتيني ليونيل ميسي من صفوف باريس سان جيرمان.

نهاية التعاقد مع باريس

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة، بالإضافة إلى وجود اهتمام الهلال وأندية أمريكية بضمه، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.

برشلونة يقترب من ميسي

وتعمل إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا منذ فترة على استعادة النجم الأرجنتيني، حيث تسعى لحل العقبة الأساسية المتعلقة بقانون اللعب المالي النظيف.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “برشلونة يضع حاليًا اللمسات الأخيرة على العرض الذي سيتم تقديمه لميسي، من أجل عرضه على رابطة الليغا قبل إرساله لوالد ميسي (وكيل أعماله)”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “سيتم تقديم العرض للرابطة من أجل مراجعته والموافقة عليه تطبيقا لمبدأ اللعب المالي النظيف، ولن يستغرق الأمر وقتا طويلًا”.

وأشارت “موندو ديبورتيفو”، إلى أن نية برشلونة هي عودة ليونيل لمدة عام أو عامين، مع تفضيل فكرة العامين من أجل تحقيق أكبر استفادة منه على المستوى الرياضي والاقتصادي.

وأوضحت تقارير صحافية مؤخرًا أن النجم الأرجنتيني سيحصل على 13 مليون يورو صافية، وهو نفس المبلغ الذي يتقاضاه مهاجم برشلونة الحالي، البولندي روبرت ليفاندوفسكي.