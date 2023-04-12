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برق ورعد وهطول أمطار شرق ينبع النخل 

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
برق ورعد وهطول أمطار شرق ينبع النخل 
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من التقلبات الجوية شرق ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة فجر اليوم الأربعاء.

وأظهر المقطع حالة البرق والرعد وهطول أمطار شرق ينبع النخل، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية.

أمطار رعدية

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

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