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الكتلة الدولية من حولها تتفكك

برلماني فرنسي: أمريكا تنهار ويجب كسر التحالف معها

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
برلماني فرنسي: أمريكا تنهار ويجب كسر التحالف معها
المواطن - فريق التحرير

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طالب البرلماني الأوروبي السابق وزعيم حركة باتريوتس، فلوريان فيليبو، بانسحاب فرنسا من التحالف الذي شكلته واشنطن حول نفسها لأنه في طور الانهيار.

انهيار الكتلة الدولية

وكتب البرلماني الفرنسي على تويتر: فرنسا بحاجة إلى الانسحاب من التحالف مع الولايات المتحدة بسبب انهيار الكتلة الدولية التي تشكلت حول واشنطن، متابعًا: البرازيل والصين تقترحان خطة سلام، وتتفاوض الهند مع روسيا على اتفاقية تجارية لمواجهة العقوبات، والسعودية عقدت السلام مع إيران، والمعسكر الأمريكي ينهار.

برلماني فرنسي أمريكا تنهار ويجب كسر التحالف معها

وأشار فيليبو إلى أن فرنسا يجب أن تبقي قوة توازن وبالتالي قوة حرة، كما انتقد زعيم حركة باتريوتس (حزب الوطنيين الفرنسي) مرارًا الدول الغربية لدعمها المالي لأوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع في أوروبا الشرقية، ويدفع العالم إلى حرب عالمية.

رفع العقوبات على روسيا

وأكد البرلماني الفرنسي على ضرورة رفع العقوبات عن روسيا، ووصف فيليبو قرارات بروكسل في قطاع الطاقة بالجنون والإجراءات التقييدية ضد موسكو بالغبية.

برلماني فرنسي أمريكا تنهار ويجب كسر التحالف معها

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