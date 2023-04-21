برنامج مميز وفعاليات عديدة في العاصمة المقدسة

أسعار النفط تواصل التراجع اليوم الجمعة الغيبوبة الجماعية تعود مع أول أيام عيد الفطر الطائف تعانق فرحة العيد بالرقصات والفنون الشعبية تكوين ركامي ممطر شمال القصيم يتحرّك شمالًا فرحة رجال أمن عقب انتهاء مهمتهم بنجاح في خدمة ضيوف الرحمن إيلون ماسك يخسر 13 مليار دولار في يوم واحد خشرة العيد في حائل عادة قديمة وذكرى حاضرة خطيب المسجد النبوي عن صيام ست من شوال: أجر وثواب عظيم إمام المسجد الحرام في خطبة الجمعة: اهنأوا وابتهجوا بعيدكم الصين تطور سلاحًا سيبرانيًّا يسيطر على الأقمار الاصطناعية
كشف المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أن الأمانة أعدت برنامجًا مميزًا يحتوي على العديد من الفعاليات للاحتفال بعيد الفطر.
وقال زيتوني خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية: إن الأمانة قد راعت في البرنامج أن يكون ملائمًا مع جميع الفئات العمرية ومواكبًا لهذه المناسبة.
وأوضح زيتوني أن الأمانة قد حددت عددًا من المواقع التي ستقام فيها هذه الاحتفالات، مع مراعاة أن تكون هذه المواقع قريبة من أماكن تواجد السكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.