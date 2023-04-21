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يراعي جميع الفئات العمرية

برنامج مميز وفعاليات عديدة في العاصمة المقدسة

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٨ مساءً
برنامج مميز وفعاليات عديدة في العاصمة المقدسة
المواطن - فريق التحرير

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كشف المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أن الأمانة أعدت برنامجًا مميزًا يحتوي على العديد من الفعاليات للاحتفال بعيد الفطر.

وقال زيتوني خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية: إن الأمانة قد راعت في البرنامج أن يكون ملائمًا مع جميع الفئات العمرية ومواكبًا لهذه المناسبة.

مواقع احتفالات

وأوضح زيتوني أن الأمانة قد حددت عددًا من المواقع التي ستقام فيها هذه الاحتفالات، مع مراعاة أن تكون هذه المواقع قريبة من أماكن تواجد السكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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