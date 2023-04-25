بريطانيا تبدأ إجلاء رعاياها من السودان بعد انتقادات واسعة

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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها شرعت في تسيير رحلات لإجلاء رعاياها من السودان الذي يشهد قتالاً منذ 11 يومًا، بعد ضغوط تعرض لها رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وواجهت الحكومة البريطانية انتقادات بسبب إجلائها لرعاياها بمعدل أبطأ نسبيا من الدول الأخرى. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: عمليات الإجلاء ستبدأ اليوم الثلاثاء 25 أبريل.
ستقلع طائرات عسكرية بريطانية تحمل الرعايا البريطانيين من مطار خارج العاصمة الخرطوم.
وستكون رحلات الإجلاء متاحة للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر بريطانية، على أن تكون الأولوية للعائلات التي فيها أطفال وكبار في السن أو فيها أشخاص يعانون من مشكلات صحية.
وسيجري الاتصال بالأشخاص المؤهلين للإجلاء بشكل مباشر، وعلى الرعايا البريطانيين عدم التوجه إلى المطار المعني ما لم يتم الاتصال بهم.
حذرت من أن الوضع لا يزال مضطربًا، مما يعني أن إمكانية إجراء عمليات الإجلاء يمكن أن تتغير في أي وقت.
قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عبر تويتر “بدأنا الاتصال بالرعايا مباشرة ونحدد لهم مسارات لمغادرة البلاد”.
وتفيد تقديرات بوجود نحو 4 آلاف بريطاني تقطعت بهم السبل في السودان، مع اندلاع القتال في منتصف أبريل الجاري.
وكانت بريطانيا أرسلت، في وقت سابق، طائرتين من طائرات سلاح الجو من قاعدة في قبرص من أجل تنفيذ عملية إجلاء للدبلوماسيين البريطانيين في الخرطوم، وصفتها لندن بـ السريعة والمعقدة. لكن تساؤلات عديدة طرحت بشأن بقية البريطانيين في السودان الذين لم يتلقوا أي مساعدة تتيح لهم الخروج من البلاد التي تشهد معارك طاحنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.