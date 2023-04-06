بريطانيا تتعاقد مع أول سفينة لإيواء طالبي اللجوء

أعلنت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحكومة البريطانية تعاقدت مع أول سفينة لإيواء طالبي اللجوء.

خطط رئيس الوزراء

ويسعى رئيس الوزراء ريشي سوناك، لتنفيذ خطط لتقليص عدد الأشخاص الذين يعبرون القنال الإنجليزي بشكل غير قانوني.

وقالت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء في بيان بالبريد الإلكتروني: إن السفينة يمكن أن تؤوي 500 مهاجر، وستكون أرخص “كثيرًا” من الترتيبات الحالية التي تعتمد على استخدام فنادق، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأردفت الوزارة، أن السفينة سترسو في بورتلاند، جنوب غرب إنجلترا، بحسب بلومبرج.