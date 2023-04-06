الرميح: رسبت في 3 مواد بالصف الرابع الابتدائي بريطانيا تتعاقد مع أول سفينة لإيواء طالبي اللجوء طبيب يشرح لجماهير الهلال أُسس علاج إصابة ياسر الشهراني بقناع الوجه الصحة العالمية تحذر من تفشي الضنك وزيكا بأوروبا المريسل يُلمح لرحيل حمدالله عن الاتحاد مقابل ضم بنزيما أبواب المسجد النبوي تحفة جمالية صنعت بأعلى المواصفات طفل سوري من لاجئ لأصغر لاعب الشطرنج بمنتخب ألمانيا تدشين الحافلة الكهربائية بالمدينة المنورة 9 مواقع لليورانيوم في السعودية ياسر المسحل: لا يمكنني الحديث عن عقوبة الفيفا ضد الأهلي وإدارته هي من ترد
أعلنت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحكومة البريطانية تعاقدت مع أول سفينة لإيواء طالبي اللجوء.
ويسعى رئيس الوزراء ريشي سوناك، لتنفيذ خطط لتقليص عدد الأشخاص الذين يعبرون القنال الإنجليزي بشكل غير قانوني.
وقالت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء في بيان بالبريد الإلكتروني: إن السفينة يمكن أن تؤوي 500 مهاجر، وستكون أرخص “كثيرًا” من الترتيبات الحالية التي تعتمد على استخدام فنادق، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وأردفت الوزارة، أن السفينة سترسو في بورتلاند، جنوب غرب إنجلترا، بحسب بلومبرج.