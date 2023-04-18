Icon

بريطانيا تختبر مسيرة قادرة على إطلاق صواريخ موجهة Icon ميزات جديدة تضع إنستجرام في منافسة مع تيك توك Icon أول تصريح من رائدَي الفضاء السعوديين القرني وريانة: هدفنا 14 تجربة علمية Icon الرئيس المصري: قواتنا المسلحة بالسودان في أمان Icon مدمرة أمريكية تمر من مضيق تايوان وبكين تتأهب Icon انطلاق أكبر تدريبات للناتو بالمجال السيبراني Icon البرهان يصدر قرارًا بالعفو عن كل من يضع السلاح من الدعم السريع Icon قريان الهاجري: قلت لمديري سأصبح يومًا ما في مكانك Icon لحظات خشوع الحذيفي في دعاء ليلة 27 رمضان Icon 280 ألف مصلٍّ يحيون ليلة 27 رمضان بالمسجد الأقصى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تصل لـ 6 كيلومترات وبسرعة 1.5 ماخ

بريطانيا تختبر مسيرة قادرة على إطلاق صواريخ موجهة

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ صباحاً
بريطانيا تختبر مسيرة قادرة على إطلاق صواريخ موجهة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أجرت شركة Flyby Technology البريطانية اختبارًا ناجحًا لطائرتها المسيرة من طراز Jackal، القادرة على إطلاق صواريخ موجهة متعددة الأغراض.

قدرة عالية

ولفتت الشركة، في بيان لها، أمس الاثنين، إلى أن الطائرة أظهرت خلال التجارب للقوات الجوية البريطانية، والتي استمرت 6 أسابيع، قدرتها على إطلاق صواريخ من طراز Martlet الموجهة بالليزر، على أهداف على الأرض وفي الجو لمسافة تصل إلى 6 كيلومترات، وبسرعة 1.5 ماخ.

وتصنع الطائرات المسيرة المذكورة بالتعاون مع شركة Thales الفرنسية في منشأة صناعية بمدينة بلفاست البريطانية.

130 كيلومترًا

ويبلغ مدى الطائرة 130 كيلومترًا، وباع الجناح 5 أمتار، والسرعة 108 كيلومترات في الساعة. وهي تحلق على ارتفاع 4 آلاف متر.

ويمكن استخدام تلك الطائرات لاستهداف مشاة العدو، والدبابات وطائرات مسيرة أو مروحيات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار رعدية غزيرة وزخات من البرد على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وزخات من البرد على...

السعودية اليوم
طوارئ في الإكوادور لمواجهة عصابات المخدرات
العالم

طوارئ في الإكوادور لمواجهة عصابات المخدرات

العالم
السعودية تقيم مائدة إفطار في أقدم وأكبر جمعية إسلامية بالهند
أخبار رئيسية

السعودية تقيم مائدة إفطار في أقدم وأكبر...

أخبار رئيسية
النيابة العامة تعلن أسماء المقبولين والمقبولات على وظائفها
السعودية اليوم

النيابة العامة تعلن أسماء المقبولين والمقبولات على...

السعودية اليوم
لقطات لمائدة رمضانية طولها تخطى ألف متر بالقاهرة
غرائب

لقطات لمائدة رمضانية طولها تخطى ألف متر...

غرائب
مباراة الهلال تحسم مصير جارسيا مع النصر
آخر الاخبار

مباراة الهلال تحسم مصير جارسيا مع النصر

آخر الاخبار
القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد ليشتنشتاين
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد...

الرياضة
رئاسة الحرمين تفعل خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

رئاسة الحرمين تفعل خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار...

السعودية اليوم