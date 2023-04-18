بريطانيا تختبر مسيرة قادرة على إطلاق صواريخ موجهة ميزات جديدة تضع إنستجرام في منافسة مع تيك توك أول تصريح من رائدَي الفضاء السعوديين القرني وريانة: هدفنا 14 تجربة علمية الرئيس المصري: قواتنا المسلحة بالسودان في أمان مدمرة أمريكية تمر من مضيق تايوان وبكين تتأهب انطلاق أكبر تدريبات للناتو بالمجال السيبراني البرهان يصدر قرارًا بالعفو عن كل من يضع السلاح من الدعم السريع قريان الهاجري: قلت لمديري سأصبح يومًا ما في مكانك لحظات خشوع الحذيفي في دعاء ليلة 27 رمضان 280 ألف مصلٍّ يحيون ليلة 27 رمضان بالمسجد الأقصى
أجرت شركة Flyby Technology البريطانية اختبارًا ناجحًا لطائرتها المسيرة من طراز Jackal، القادرة على إطلاق صواريخ موجهة متعددة الأغراض.
ولفتت الشركة، في بيان لها، أمس الاثنين، إلى أن الطائرة أظهرت خلال التجارب للقوات الجوية البريطانية، والتي استمرت 6 أسابيع، قدرتها على إطلاق صواريخ من طراز Martlet الموجهة بالليزر، على أهداف على الأرض وفي الجو لمسافة تصل إلى 6 كيلومترات، وبسرعة 1.5 ماخ.
وتصنع الطائرات المسيرة المذكورة بالتعاون مع شركة Thales الفرنسية في منشأة صناعية بمدينة بلفاست البريطانية.
ويبلغ مدى الطائرة 130 كيلومترًا، وباع الجناح 5 أمتار، والسرعة 108 كيلومترات في الساعة. وهي تحلق على ارتفاع 4 آلاف متر.
ويمكن استخدام تلك الطائرات لاستهداف مشاة العدو، والدبابات وطائرات مسيرة أو مروحيات.