Icon

تفاصيل اختراق حواسيب جامعة الملك سعود Icon موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد والقنوات الناقلة Icon مدرب الخليج: فوز الهلال علينا مستحق Icon رامون دياز: الهلال قدم مستوى مميزًا رغم غيابي الفترة الماضية Icon الغنيم: ChatGPT سيخلق وظائف جديدة Icon سعود عبدالحميد: الهلال ينافس على كل الألقاب وضغط المباريات ليس عذرًا Icon 25 ألف سجادة في المسجد النبوي الشريف Icon سمير عثمان: ركلة جزاء الهلال المحتسبة أمام الخليج سليمة Icon أجواء ربيعية تجذب الزوار شمال الطائف Icon ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الخليج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تساعد في انتشار الجريمة المنظمة

بريطانيا تدق ناقوس الخطر بسبب ظاهرة تهريب الأسلحة من أوكرانيا

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
بريطانيا تدق ناقوس الخطر بسبب ظاهرة تهريب الأسلحة من أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفاد خبير الأسلحة بول جيمس، بأن بريطانيا تواجه تهديدًا كبيرًا، بسبب كمية الأسلحة الكبيرة وغير المشروعة التي يتم شحنها إلى أوكرانيا، ومنها إلى دول العالم، بطرق غير قانونية.

وذكرت صحيفة Telegraph، نقلا عن جيمس، أن دول البلقان كانت المصدر الرئيسي للأسلحة غير المشروعة (غير القانونية) في السابق، موضحًا أن التدفق الكبير للأسلحة من أوكرانيا إلى بريطانيا يشكل نفس الخطر الآن.

وأضاف جيمس: التهديد الذي تشكله أوكرانيا الآن كبير بنفس القدر الذي كانت عليه دول البلقان، إن لم يكن أكبر، نتيجة عدد الأسلحة التي يتم شحنها إلى القوات الأوكرانية، وفي الغالب لا يتم تسجيل هذه الأسلحة وتوثيقها، وذلك برأيي تهديد حقيقي للأمن، كونه يتم إعادة شحن هذه الأسلحة مقابل مبالغ مالية إلى مختلف دول العالم، ومنها بريطانيا.

انتشار الجريمة المنظمة

ووفقا لجيمس، ستسهم الأسلحة المهربة من أوكرانيا في انتشار الجريمة المنظمة في بريطانيا، بشكل كبير.

وفي الوقت نفسه، حذر رئيس المباحث مارك كامين، رئيس التحقيقات في شرطة ميرسيسايد في بريطانيا، من أن القوات قد شاهدت بالفعل مسدسات آلية من طراز  Skorpion المصنعة في التشيك يستخدمها مجرمون في المملكة المتحدة على مدار العام الماضي.

بريطانيا تدق ناقوس الخطر بسبب ظاهرة تهريب الأسلحة من أوكرانيا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 3 أشخاصٍ ارتكبوا حوادث نصب واحتيال بمكة المكرمة
السعودية اليوم

القبض على 3 أشخاصٍ ارتكبوا حوادث نصب...

السعودية اليوم
السفير الروسي بواشنطن: الاعتداء على طائراتنا إعلان حرب
العالم

السفير الروسي بواشنطن: الاعتداء على طائراتنا إعلان...

العالم
سعوديون يغوصون بالعلم الوطني في أعماق البحر الأحمر
السعودية اليوم

سعوديون يغوصون بالعلم الوطني في أعماق البحر...

السعودية اليوم
القمامة تغزو شوارع فرنسا تزامنًا مع إضراب العاملين
آخر الاخبار

القمامة تغزو شوارع فرنسا تزامنًا مع إضراب...

آخر الاخبار
إيفرتون يُجبر تشيلسي على التعادل
الرياضة

إيفرتون يُجبر تشيلسي على التعادل

الرياضة
الاتحاد الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك
الرياضة

الاتحاد الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك

الرياضة
3 مواجهات غدًا في دوري روشن السعودي
آخر الاخبار

3 مواجهات غدًا في دوري روشن السعودي

آخر الاخبار
ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة وحيازة مخدرات
أخبار أمنية

ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة...

أخبار أمنية