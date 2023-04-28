التشكيلة الرسمية لـ مباراة النصر والرائد تحذيرات من ثغرات في نظام كروم تهدد الذاكرة مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان بالورود والهدايا الدفاع تذكر بموعد فتح القبول للوظائف العسكرية بمختلف التخصصات ثنائية يوسف نياكاتي تُهدي الاتفاق فوزًا ثمينًا أمام ضمك بريطانيا تنهي عمليات إجلاء رعاياها من السودان غدًا رئيس الـ بي بي سي يستقيل بسبب بوريس جونسون الفتح والوحدة يرتضيان التعادل يمني حاول تهريب القات فسقط في قبضة الأمن زكريا هوساوي مهدد بالغياب 6 مباريات ودفع 60 ألف ريال
أعلنت بريطانيا، نهاية عمليات إجلاء رعاياها من السودان غدًا السبت، وفقًا للعربية عاجل.
وكانت الحكومة البريطانية قد شرعت الثلاثاء الماضي، في تسيير رحلات لإجلاء رعاياها من السودان الذي يشهد قتالًا عنيفًا، بعد ضغوط تعرض لها رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وواجهت الحكومة البريطانية انتقادات بسبب إجلائها لرعاياها بمعدل أبطأ نسبيًّا من الدول الأخرى. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: عمليات الإجلاء ستبدأ الثلاثاء 25 إبريل.