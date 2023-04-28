بريطانيا تنهي عمليات إجلاء رعاياها من السودان غدًا

أعلنت بريطانيا، نهاية عمليات إجلاء رعاياها من السودان غدًا السبت، وفقًا للعربية عاجل.

وكانت الحكومة البريطانية قد شرعت الثلاثاء الماضي، في تسيير رحلات لإجلاء رعاياها من السودان الذي يشهد قتالًا عنيفًا، بعد ضغوط تعرض لها رئيس الوزراء ريشي سوناك.

طائرات عسكرية

وواجهت الحكومة البريطانية انتقادات بسبب إجلائها لرعاياها بمعدل أبطأ نسبيًّا من الدول الأخرى. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: عمليات الإجلاء ستبدأ الثلاثاء 25 إبريل.