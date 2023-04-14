بريطاني يعثر على أنثى عنكبوت سامة داخل كيس موز

عثر البريطاني كريج هاريسون، من وندسور، 35 عامًا، على عنكبوت ضخم في كيس موز، تبين أنها أنثى العنكبوت الصياد تحمل بيضها.

وحش مخيف

واكتشف أكبر عنكبوت من هذه الفصيلة على الإطلاق بطول 12 بوصة، في كهف في لاوس.

وبحسب موقع صحيفة ذا صن البريطانية، ذكر هاريسون: كنت في حالة صدمة وتعثرت وفقدت توازني عندما لاحظت وجود هذا الوحش المخيف.

وأردف هاريسون الذي يطالب المتجر الآن بالتعويض: لم أكن أعتقد أنني أخاف من العناكب لهذه الدرجة.

تعويض مادي

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، اعتذر المتجر لهاريسون وعرض عليه تعويضًا بمبلغ 124 دولارًا عما حدث.

وتابع هاريسون الذي يريد المزيد من المال: إن المبلغ لا يكفي حتى للتسوق بنهاية الأسبوع.

وقال: إنه كان من الممكن أن يتعرض للدغة الأنثى التي تدافع عن بيضها.

صياد استوائي

وأكدت خدمة مكافحة الآفات أن العنكبوت جاء من الموردين في جمهورية الدومينيكان، وحددت جمعية علم الحيوان في لندن الليلة الماضية العنكبوت على أنه صياد استوائي ينجذب إلى الموز ويختبئ فيه.

من المعروف أن لدغته ليست قاتلة للبشر ولكن يمكن أن يسبب السم خفقان القلب والقيء والصداع.

واختتمت الخبيرة سارة جوداكر، من جامعة نوتنغهام: كان حجم العنكبوت الصياد كبيرًا للغاية.