بريكس تتلقى طلبات انضمام من 19 دولة بينهم السعودية

طلبت 19 دولة الانضمام إلى مجموعة دول بريكس، التي تستعد لعقد قمتها السنوية في جنوب إفريقيا مطلع يونيو المقبل، بحسب ما أعلن أنيل سوكلال، سفير جنوب إفريقيا لدى المجموعة.

وتابع سوكلال أن المنظمة تلقت طلبات انضمام من 19 دولة بطرق مختلفة رسمية وغير رسمية، موضحًا أن المجموعة ستجتمع في كيب تاون يومي 2 و3 يونيو لمناقشة توسيعها مؤكدًا أيضًا أن ثلاث عشرة دولة طلبت رسميًا الانضمام وطلبت ست دول أخرى بشكل غير رسمي.

توسيع بريكس

وشدد على أن ما ستتم مناقشته (خلال الاجتماع المقبل) هو توسيع بريكس وكيفية حدوث ذلك، قائلًا إن وزراء خارجية الدول الخمس الأعضاء أكدت أنها ستحضر المناقشات في يونيو، لمناقشة النقاط الساخنة بما في ذلك السودان، حيث يستمر الصراع بين الجيش والقوات شبه العسكرية.

وكان سوكلال قد تحدث في فبراير الماضي عن أن السعودية وإيران طلبتا رسميًا الانضمام إلى بريكس.

ما هي مجموعة بريكس؟

يشار إلى أن مجموعة بريكس المكونة من كل من الصين وروسيا والبرازيل والهند، لم تقبل أعضاء جددًا منذ تشكيلها في 2006، إلا عضوًا واحدًا فقط هو جنوب إفريقيا في عام 2010.

وكانت الصين قد بدأت الحديث حول التوسع عندما كانت رئيسة بريكس العام الماضي، حيث يحاول ثاني أكبر اقتصاد في العالم بناء نفوذ دبلوماسي لمواجهة هيمنة الدول المتقدمة في الأمم المتحدة.