برينتفورد يتفوق على تشيلسي بهدف في الشوط الأول

حسم برينتفورد الشوط الأول من مباراة تشيلسي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشيلسي متأخر بهدف

وسجل الإسباني سيزار أزبيليكويتا لاعب البلوز بالخطأ في مرماه الهدف الأول لفريق برينتفورد في الدقيقة الـ38.

ويعاني البلوز في الموسم الحالي حيث يتواجد في المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإنجليزي، كما ودع دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني من دور الثمانية.