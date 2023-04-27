برينتفورد يزيد أوجاع تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

حقق الفريق الكروي الأول بنادي برينتفورد فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه تشيلسي بثنائية مقابل لا شيء، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تشيلسي يسقط من جديد

وسجل الإسباني سيزار أزبيليكويتا لاعب البلوز بالخطأ في مرماه الهدف الأول لفريق برينتفورد في الدقيقة الـ38.

وفي الدقيقة الـ78 من عمر المباراة، نجح اللاعب بريان مبيومو في إضافة الهدف الثاني لفريق برينتفورد.

وبعد نهاية المباراة، تجمد رصيد البلوز عند 39 نقطة في المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد فريق برينتفورد 47 نقطة في المركز التاسع.