ترتيب الدوري الإنجليزي بعد رباعية السيتي في آرسنال العثور على 60 جثة مقيدة بالكونغو التعليم عبر منصة مدرستي اليوم في حوطة بني تميم والحريق إنتر ميلان يُقصي يوفنتوس من كأس إيطاليا النفط يتراجع 4% ويواصل الخسائر منسوبو الدفاع يستقبلون قائد سفينة جلالة الملك أبها بـ تصفيق حار زلزال بقوة 5.5 ريختر في اليونان ويشعر به سكان مصر برينتفورد يزيد أوجاع تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي إنقاذ شخص احتجز داخل مركبته في سيل بحريملاء لحظة إنقاذ طيار من سكتة قلبية في فرجينيا الأمريكية
حقق الفريق الكروي الأول بنادي برينتفورد فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه تشيلسي بثنائية مقابل لا شيء، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل الإسباني سيزار أزبيليكويتا لاعب البلوز بالخطأ في مرماه الهدف الأول لفريق برينتفورد في الدقيقة الـ38.
وفي الدقيقة الـ78 من عمر المباراة، نجح اللاعب بريان مبيومو في إضافة الهدف الثاني لفريق برينتفورد.
وبعد نهاية المباراة، تجمد رصيد البلوز عند 39 نقطة في المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد فريق برينتفورد 47 نقطة في المركز التاسع.