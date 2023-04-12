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ساهمت في عمليات زراعة كبد

بعض أعضاء 6 متوفين دماغيًا تنقذ 13 مواطنًا

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
بعض أعضاء 6 متوفين دماغيًا تنقذ 13 مواطنًا
المواطن- فريق التحرير

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ضمن تواصل إسهامات إنقاذ وتحسين جودة حياة المواطنين، حصل فريق مركز زراعة الأعضاء بالمملكة، على عدد من الموافقات للتبرع بالأعضاء من متوفين دماغيًا، لتسهم في إنقاذ الكثيرين.

إنقاذ المرضى

إذ تمكن فريق مركز زراعة الأعضاء من الحصول على 6 موافقات للتبرع بالأعضاء من متوفين دماغيًا، قبل أن تسهم في إنقاذ وتحسين جودة حياة 13 مواطنًا كانوا يعانون أمراض القصور العضوي وبعض المشكلات الأخرى، حسب تقرير نشرته العربية.

وساهمت الأعضاء التي تم التبرع بها وأخذ الموافقات لها، في زراعة كبد لـ 5 آخرين عانوا أمراض القصور الكبدي، وإجراء عمليات زراعة كلى لـ 5 مرضى، عانوا جلسات الغسيل الدموي والكلوي فترات طويلة، إضافة إلى 3 عمليات زراعة رئة لمواطنين عانوا القصور الرئوي.

تمت وفق الأخلاقيات

من جهته، أكد المدير العام لمركز زراعة الأعضاء طلال القوفي، أن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية، بما يضمن عدالة التوزيع حسب الأولويات الطبية للمرضى، معربًا عن تقديره لعوائل المتوفين وأسرهم التي آثرت التبرع بأعضاء ذويهم.

 

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