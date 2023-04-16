بـ 600 نوع من أحدث الأجهزة و6060 سماعة.. أضخم الأنظمة الصوتية في العالم تعمل بالمسجد النبوي

يصدح الأذان في المسجد النبوي وترتل آيات القرآن الكريم، ويمر الصوت عبر مراحل متعددة حتى يصل إلى جنبات مسجد الرسول كاملة وساحاته بمستوى وجودة كاملة.

3 أنظمة و600 نوع من أحدث الأجهزة.. شاهد كيف يعمل أحد أضخم الأنظمة الصوتية في العالم والذي يعمل في المسجد النبوي

⁧#العربية_في_رمضان⁩@sultan_mr_ pic.twitter.com/rVzjQdHLKU — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 16, 2023

والنظام الصوتي في المسجد النبوي يعد من أضخم الأنظمة الصوتية الحديثة المتطورة في العالم، بسبب مقومات الكفاءة العالية التي يمتلكها والجودة الشاملة.

أنظمة الصوت

ويضم النظام الصوتي ثلاثة أنظمة رئيسية، أهمها النظام الأساسي ثم النظام الاحتياطي ونظام الطوارئ، مع 600 جهاز من أحدث الأجهزة المتطورة، ويتم توزيع النظام بطريقة مدروسة ومنظمة، ويتم التحكم به من داخل حجرة التشغيل، التي تضم عدد من المهندسين والفنيين، الذين يعملون بشكل دوري على المتابعة والصيانة.

ووزع النظام الصوتي على 7 مناطق، شملت الحرم القديم والمنارات والمكبرية والحصوتين والسطح والساحات والتوسعة الأولى والتوسعة الثانية.

سماعات المسجد النبوي

يوجد عدد 6060 سماعة موزعة على المسجد النبوي ومرافقه، وتم إعداد دروس علمية وحلقات داخل المسجد النبوي، وتغطية صوتية على المنطقة المركزية ومحيط المسجد النبوي بشكل كامل

حيث يبلغ عدد السماعات الخاصة بداخل المسجد النبوي، في الحرم القديم 114 سماعة وتتم إضافة سماعات حديثة رقمية يتم التحكم بها عن بعد من خلال مشغل غرفة الصوت البالغ عددها 8 سماعات، كما يبلغ عدد السماعات في التوسعة الأولى 225 سماعة وعدد السماعات في التوسعة الثانية 1991 سماعة، وفي السطح توجد 405 سماعات و150 سماعة في المنارات، ويبلغ عدد السماعات على محيط سطح الحرم 68 سماعة وعدد السماعات على الجدار الخارجي للمسجد النبوي ومباني دورات المياه بالساحات المحيطة بالمسجد النبوي 189 سماعة.

ميكروفونات مسجد النبي

توزع الميكروفونات داخل المسجد النبوي بشكل مناسب، فداخل الحرم القديم فهي 12 ميكرفونا موزعة بشكل يناسب المكان من حيث التوزيع الصوتي، على محراب الرسول صلى الله عليه وسلم.