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بـ 600 نوع من أحدث الأجهزة و6060 سماعة.. أضخم الأنظمة الصوتية في العالم تعمل بالمسجد النبوي Icon جافي يحصل على ثاني أسرع إنذار لبرشلونة منذ 2006 Icon مركز الفلك الدولي: العيد السبت Icon الشيخ السديس يعزي إمام وخطيب المسجد الحرام في وفاة شقيقته Icon أمن الطرق يعثر على طفلة مفقودة بعد نسيانها من ذويها Icon آرسنال يُفرط في الفوز ويتعادل ضد وست هام Icon حشود غفيرة تملأ صحن الطواف Icon رجال الداخلية يخدمون ضيوف الرحمن بكل لغات العالم Icon إنتر ميلان يستأنف ضد عقوبة إيقاف لوكاكو Icon وزير الخارجية يدعو البرهان ودقلو إلى العودة للاتفاق الإطاري Icon

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بـ 3 أنظمة رئيسية

بـ 600 نوع من أحدث الأجهزة و6060 سماعة.. أضخم الأنظمة الصوتية في العالم تعمل بالمسجد النبوي

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
بـ 600 نوع من أحدث الأجهزة و6060 سماعة.. أضخم الأنظمة الصوتية في العالم تعمل بالمسجد النبوي
المواطن- فريق التحرير

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يصدح الأذان في المسجد النبوي وترتل آيات القرآن الكريم، ويمر الصوت عبر مراحل متعددة حتى يصل إلى جنبات مسجد الرسول كاملة وساحاته بمستوى وجودة كاملة.

والنظام الصوتي في المسجد النبوي يعد من أضخم الأنظمة الصوتية الحديثة المتطورة في العالم، بسبب مقومات الكفاءة العالية التي يمتلكها والجودة الشاملة.

 

أنظمة الصوت

ويضم النظام الصوتي ثلاثة أنظمة رئيسية، أهمها النظام الأساسي ثم النظام الاحتياطي ونظام الطوارئ، مع 600 جهاز من أحدث الأجهزة المتطورة، ويتم توزيع النظام بطريقة مدروسة ومنظمة، ويتم التحكم به من داخل حجرة التشغيل، التي تضم عدد من المهندسين والفنيين، الذين يعملون بشكل دوري على المتابعة والصيانة.

ووزع النظام الصوتي على 7 مناطق، شملت الحرم القديم والمنارات والمكبرية والحصوتين والسطح والساحات والتوسعة الأولى والتوسعة الثانية.

سماعات المسجد النبوي

يوجد عدد 6060 سماعة موزعة على المسجد النبوي ومرافقه، وتم إعداد دروس علمية وحلقات داخل المسجد النبوي، وتغطية صوتية على المنطقة المركزية ومحيط المسجد النبوي بشكل كامل

حيث يبلغ عدد السماعات الخاصة بداخل المسجد النبوي، في الحرم القديم 114 سماعة وتتم إضافة سماعات حديثة رقمية يتم التحكم بها عن بعد من خلال مشغل غرفة الصوت البالغ عددها 8 سماعات، كما يبلغ عدد السماعات في التوسعة الأولى 225 سماعة وعدد السماعات في التوسعة الثانية 1991 سماعة، وفي السطح توجد 405 سماعات و150 سماعة في المنارات، ويبلغ عدد السماعات على محيط سطح الحرم 68 سماعة وعدد السماعات على الجدار الخارجي للمسجد النبوي ومباني دورات المياه بالساحات المحيطة بالمسجد النبوي 189 سماعة.

ميكروفونات مسجد النبي

توزع الميكروفونات داخل المسجد النبوي بشكل مناسب، فداخل الحرم القديم فهي 12 ميكرفونا موزعة بشكل يناسب المكان من حيث التوزيع الصوتي، على محراب الرسول صلى الله عليه وسلم.

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