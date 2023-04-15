بق الفراش يأكل سجينًا حيًّا في أمريكا

طالبت عائلة السجين المتوفى في سجن مقاطعة فولتون بأتلانتا، بإجراء تحقيق جنائي في وفاته بسبب “بق الفراش”، والظروف المزرية غير الصحية التي كان يعيشها، وفقًا لشبكة سي بي إس نيوز.

تحقيق فوري

ولفتت القناة، إلى أن محامي الضحية، لاشون طومسون، الذي توفي في السجن، طالب بفتح تحقيق فوري للوضع الذي كان يعيشه في الظروف المزرية.

وأضاف محامي العائلة، مايكل هاربر، في بيان: “أن طومسون ألقي القبض عليه لارتكابه جنحة بسيطة في 12 يونيو، وتم نقله إلى سجن مقاطعة فولتون، ووضع في جناح الأمراض النفسية بسبب مشاكل تتعلق بالصحة العقلية”.

أكلته الحشرات

وأردف هاربر: بعد ثلاثة أشهر، عثر عليه ميتًا بزنزانة في ظروف مزرية بعد أن أكلته الحشرات وبق الفراش حيًّا.

وتابع المحامي، أن سجلات السجن تظهر أن الطاقم الطبي لاحظ تدهور صحة طومسون، لكنه لم يساعده.

وأضاف: “لقد راقبوا صحته تتدهور حتى وفاته عندما تم العثور على جثته، رفض أحد الضباط العاملين بالسجن إجراء الإنعاش القلبي، لأنه على حد تعبيره عانى من الفزع بسبب حالته”.

مغطى بالحشرات

وشارك المحامي وعائلة الضحية صورًا ومقاطع فيديو، قالوا إنها من زنزانة طومسون، والتي تظهر أنه مغطى بالحشرات والظروف المزرية في الزنزانة، والتي منحت عائلة طومسون، المحامي الإذن لمشاركتها.