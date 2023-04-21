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ستصل في 25 إبريل الجاري

بكين تسلم تايلاند سفينة إنزال عسكري متطورة

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٧ صباحاً
بكين تسلم تايلاند سفينة إنزال عسكري متطورة
المواطن - فريق التحرير

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سلمت الصين سفينة إنزال عسكري متطورة، لتايلاند، وفقًا لما أعلنه موقع Armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية.

تفاصيل التسليم

وجاء في منشور على الموقع: “شهد حوض بناء السفن الصيني Hudong Zhonghua Shipbuilding مؤخرًا احتفالية خصصت لتسليم سلاح البحرية التايلاندي سفينة عسكرية جديدة من فئة Type-071E، وحضر الاحتفالية قائد سلاح البحرية التايلاندي وعدد من الشخصيات العسكرية من البلدين”.

ولفت الموقع إلى أن السفينة ستغادر حوض بناء السفن الصيني، ومن المتوقع أن تصل إلى تايلاند في 25 إبريل الجاري.

وكان سلاح البحرية التايلاندي قد تعاقد عام 2019 مع الصين للحصول على سفينة إنزال عسكرية من فئة Type-071E، وهي نسخة معدلة عن سفن Type-071 المستخدمة في سلاح البحرية الصيني، لتكون تايلاند بذلك أول دولة أجنبية تحصل على السفن الصينية الجديدة من الفئة المذكورة، كما تخطط تايلاند للحصول على 3 سفن أخرى من هذه الفئة.

ويمكن لكل سفينة من الفئة المذكورة حمل 800 جندي بعتادهم الحربي الكامل، كما جهزت بمنصات لحمل مروحيتين، بالإضافة إلى 4 زوارق هجومية تعمل بالوسادة الهوائية، كما يمكنها حمل 20 آلية عسكرية مثل مدرعات نقل المشاة والدبابات الخفيفة.

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