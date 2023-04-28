بلال علام يتألق في قمة الاتحاد والشباب

نال المعلق الرياضي المصري بلال علام إشادة كبيرة من الإعلاميين والجماهير، بعد تعليقه المتميز على مباراة الاتحاد والشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

فوز الاتحاد ضد الشباب

ولعب الاتحاد ضد الشباب بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق العميد لفوز في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف.

إشادة بتعليق بلال علام

وتفاعل الإعلاميون والجماهير مع التعليق المتميز للمباراة، ليصبح اسم بلال علام ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة.

وعلق الإعلامي وليد الفراج، قائلًا: “بلال علام متسلطن في التعليق على المباراة.. سرعة بديهة ومعلومات في وقتها.. أمتعتنا يا مبدع”.

وقال الإعلامي عدنان جستنيه: “شوفوا المعلق الرياضي بلال علام مع أجواء المباراة واصفًا لها حسب مجرياتها وعيونه مع لاعبي الفريقين ما يخرج عن أجواء المباراة كما نشاهد يحدث من بعض المعلقين الذين يجيدون الصياح”.

غروهي ينقذ مرمى فريقه من هدف محقق 🥅 #الاتحاد_الشباب⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/9XjE844ZpZ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 27, 2023

وتابع كريس: “مباراة أمس الاتحاد والشباب من أكثر المباريات الرائعة.. صح لسان بلال عندما قال شكرًا دوري روشن على هذه المتعة”.

وواصل تغريدته قائلًا: “مباراة الاتحاد والشباب كانت بلا منازع من أمتع المباريات بدوري هذا العام وأمس ظهرت شخصية البطل عند الاتحاد وهي من جعلته ينتصر.. وهاردلك لكل شبابي ونصراوي”.

وعلق يوسف العرفج، قائلًا: “بلال أفضل معلق في السعودية بدون منافس.. أنت في كفه والمعلقين الثانين في كفه ثانية”، وكتب آخر: “لأننا في عصر الاحتراف.. هذا بلال علام.. من أفضل المعلقين”.