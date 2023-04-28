Icon

كاريلو تألق محلي وغياب قاري مع الهلال Icon دمار واسع يصيب عنبر جراحة الأطفال في مستشفى بـ الخرطوم Icon إحباط تهريب أكثر من 4 ملايين حبة كبتاجون عبر منفذ البطحاء Icon بلال علام يتألق في قمة الاتحاد والشباب Icon ترامب يقلد بايدن ويتهمه بالخرف Icon أمطار الخير تعم مكة المكرمة Icon التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة عن مسرب وثائق البنتاغون Icon طلال آل الشيخ يُعيد تصريح حامد البلوي للأذهان Icon الرعايا القادمون من السودان يسجدون لله شكرًا بعد وصولهم جدة Icon النصر يسعى لاستعادة الانتصارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تميزه الكبير في التعليق

بلال علام يتألق في قمة الاتحاد والشباب

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ مساءً
بلال علام يتألق في قمة الاتحاد والشباب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نال المعلق الرياضي المصري بلال علام إشادة كبيرة من الإعلاميين والجماهير، بعد تعليقه المتميز على مباراة الاتحاد والشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

فوز الاتحاد ضد الشباب

ولعب الاتحاد ضد الشباب بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق العميد لفوز في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف.

الاتحاد ضد الشباب
جانب من المباراة – المصدر spl

إشادة بتعليق بلال علام

وتفاعل الإعلاميون والجماهير مع التعليق المتميز للمباراة، ليصبح اسم بلال علام ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة.

وعلق الإعلامي وليد الفراج، قائلًا: “بلال علام متسلطن في التعليق على المباراة.. سرعة بديهة ومعلومات في وقتها.. أمتعتنا يا مبدع”.

وقال الإعلامي عدنان جستنيه: “شوفوا المعلق الرياضي بلال علام مع أجواء المباراة واصفًا لها حسب مجرياتها وعيونه مع لاعبي الفريقين ما يخرج عن أجواء المباراة كما نشاهد يحدث من بعض المعلقين الذين يجيدون الصياح”.

وتابع كريس: “مباراة أمس الاتحاد والشباب من أكثر المباريات الرائعة.. صح لسان بلال عندما قال شكرًا دوري روشن على هذه المتعة”.

وواصل تغريدته قائلًا: “مباراة الاتحاد والشباب كانت بلا منازع من أمتع المباريات بدوري هذا العام وأمس ظهرت شخصية البطل عند الاتحاد وهي من جعلته ينتصر.. وهاردلك لكل شبابي ونصراوي”.

بلال علام
بلال

وعلق يوسف العرفج، قائلًا: “بلال أفضل معلق في السعودية بدون منافس.. أنت في كفه والمعلقين الثانين في كفه ثانية”، وكتب آخر: “لأننا في عصر الاحتراف.. هذا بلال علام.. من أفضل المعلقين”.

بلال علام
بلال
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء على المصلين
السعودية اليوم

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء...

السعودية اليوم
أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني من “سكة سفر” على MBC1 وشاهد
السعودية اليوم

أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني...

السعودية اليوم
أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت
غرائب

أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت

غرائب
حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا وبيلاروسيا
تقارير

حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا...

تقارير
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

وظائف
فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف
الرياضة

فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا...

الرياضة
رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار
الرياضة

رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار

الرياضة
مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة 24 رمضان
السعودية اليوم

مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة...

السعودية اليوم