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ضمن منافسات الجولة الـ23

بلغاري يدير مباراة الهلال والطائي

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
بلغاري يدير مباراة الهلال والطائي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، وأبرزها لقاء الهلال والطائي.

مباراة الهلال والطائي

ويدير طاقم تحكيم بلغاري بقيادة جيورجي كاباكوف مباراة الهلال والطائي، ويساعده مارتين مارغاريتوف وديان فالكوف، الحكم الرابع محمد البريدي، وحكم الفيديو دراغومير دراغانوف، ويساعده محمد الشهري.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

وقبل مباراة الهلال والطائي على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 45 نقطة، فيما يقع فارس الشمال في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

الطائي والخليج
لاعبو الطائي – المصدر spl

حكام مباريات اليوم

وفي بقية مباريات اليوم، يدير محمد الهويش مواجهة ضمك والعدالة في دوري روشن السعودي، ويساعده خلف الشمري وياسر السلطان، حكم رابع عبدالصمد بكري، حكم الفيديو تركي الخضير، ويساعده عبدالعزيز البريه.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB

ويتولى سلطان الحربي قيادة مباراة الرائد ضد الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويساعده فهد العمري وعبدالعزيز العبدالكريم، سلطان عكيري حكمًا رابعًا، عبدالله الخربوش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده بدر الشمراني.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl
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