بنك البلاد يعلن عن وظائف في جدة

أعلن بنك البلاد، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة, وذلك وفقاً التفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير إدارة المشروع:

مدير تسليم الحلول الرقمية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في مجال دراسي ذي صلة (IS أو IT أو الهندسة أو المالية أو التجارة)

مالك منتج Scrum المعتمد (CSPO) أمر لا بد منه.

شهادة Scrum Master ، ممارس معتمد من PMI-Agile ، أخصائي إدارة المشاريع (PMP) / شهادة PRINCE II هي ميزة إضافية.

سنوات من الخبرة: 7 – 10 سنوات خبرة.

مدير الجودة:

المؤهلات والخبرات:

البكالوريوس أو الماجستير في التخصص ذي الصلة.

سنوات من الخبرة: 7 – 10 سنوات خبرة.