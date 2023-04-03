بنك التنمية الاجتماعية : معالجة الطلب وإيداع التمويل خلال 10 أيام 

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أكد بنك التنمية الاجتماعية، أن الوقت المستغرق لصرف التمويل، يكون بعد أن تتم معالجة الطلب وإيداع المبلغ خلال 10 أيام عمل، بعد اكتمال التقديم، مشيرًا إلى أنه يمكن متابعة الطلب بواسطة حساب العميل في موقع البنك الإلكتروني على الرابط.
جاء ذلك ردًا من الحساب الرسمي الخاص بعناية العملاء التابع للبنك على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على سؤال أحد المغردين، الذي تساءل: “كم يستغرق الوقت حتى قبول طلب التمويل بعد موافقة الكفيل؟”.
ويقدم البنك قرض الأسرة وهو أحد أوعية التمويل الاجتماعي لكن لا بد أن تتوافر في المتقدمين الشروط التالية: