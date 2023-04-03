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بنك التنمية الاجتماعية : معالجة الطلب وإيداع التمويل خلال 10 أيام 

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
بنك التنمية الاجتماعية : معالجة الطلب وإيداع التمويل خلال 10 أيام 
المواطن - فريق التحرير

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أكد بنك التنمية الاجتماعية، أن الوقت المستغرق لصرف التمويل، يكون بعد أن تتم معالجة الطلب وإيداع المبلغ خلال 10 أيام عمل، بعد اكتمال التقديم، مشيرًا إلى أنه يمكن متابعة الطلب بواسطة حساب العميل في موقع البنك الإلكتروني على الرابط.

وقت قبول التمويل

جاء ذلك ردًا من الحساب الرسمي الخاص بعناية العملاء التابع للبنك على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على سؤال أحد المغردين، الذي تساءل: “كم يستغرق الوقت حتى قبول طلب التمويل بعد موافقة الكفيل؟”.

شروط قرض الأسرة

ويقدم البنك قرض الأسرة وهو أحد أوعية التمويل الاجتماعي لكن لا بد أن تتوافر في المتقدمين الشروط التالية:

  • ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.
  • ألا يزيد الدخل الشهري عن 14,500 ريال.
  • ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن فردين.
  • ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (3000) ريال ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة.
  • يحق للرجل التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كان متزوجًا وإذا كان أرملًا أو مطلقًا ويشترط أن يعول طفلًا فأكثر.
  • يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة أو الزوجة المهجورة ويشترط أن تعول طفلًا فأكثر.
  • ألا يقل عمر طالبة القرض الزوجة المهجورة عن (30) ثلاثين سنة، وألا يقل عمر أصغر أبنائها عن سنة واحدة حسب التاريخ الميلادي.
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  • محمد علي عيسى القاضي

    تأخر نزول القرض

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