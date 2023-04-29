Icon

تيفو جماهير الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا Icon ولادة الجيل الأول من صغار الظباء والوعول بمحمية “نيوم” Icon مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف للعمل في المملكة Icon ماريغا وإيغالو يقودان تشكيل الهلال المتوقع ضد أوراوا Icon إجلاء 65 شخصاً من رعايا إيران عبر سفينة “أمانة” السعودية إلى جدة Icon النهائي القاري الخامس لـ الهلال على ملعب الملك فهد الدولي Icon خلال أسبوع.. ضبط 10606 مخالفين بينهم 10 متورطين بجرائم مخلة بالشرف Icon الخارجية: ارتفاع أعداد من تم إجلاؤهم من ⁧السودان⁩ إلى 4879 شخصاً Icon الهلال يسعى لتعزيز رقمه القياسي بدوري الأبطال Icon بوسكيتس حائر بسبب العرض السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
ضمن مبادرات بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية يعلن بدء التقديم في برنامج مستقبل التنمية

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٧ مساءً
بنك التنمية الاجتماعية يعلن بدء التقديم في برنامج مستقبل التنمية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن بنك التنمية الاجتماعية إطلاق (برنامج مستقبل التنمية) ليكون من ضمن مبادرات بنك التنمية الاجتماعية التي تسعى لتمكين الخريجين على تطوير خبراتهم، وجعلهم أكثر تأثيرًا وفاعلية في مجالات العمل، لهذا البرنامج أهداف في تطوير منظومة التمويل الأصغر والتقنيات المالية في العمل الحر والقطاع غير الربحي، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مسمى البرنامج:

  •  برنامج مستقبل التنمية.

المسارات والتخصصات المطلوبة:
مسار التمويل الائتمان:

  •  الأعمال.
  •  المحاسبة.
  •  المالية.
  •  الإدارة.
  •  الاقتصاد.
  •  الرياضيات.
  •  الإحصاء.

 مسار التقنية البنكية:

  •  تقنية المعلومات.
  •  نظم المعلومات.
  •  هندسة الحاسب.
  •  علم الحاسوب.
  •  هندسة البرمجيات.
  •  الأمن السيبراني.

ما هي متطلبات الالتحاق بالبرنامج؟

  •  أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
  •  ألا يتجاوز عمر المتقدم 27 عام.
  •  أن يكون حاصلاً على البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة أعلاه.
  • التقدير العام – المعدل التراكمي (5/3.75)  أو (4/3)  أو (100/75%).
  •  أن يكون حاصلاً على شهادة إجادة اللغة الإنجليزية، بالاختبارات التالية “الآيلتس” أو “التوفل “:
  •  درجة اختبار ايلتس: بحد أدنى  6 درجات من إجمالي 9 درجات عام أو أكاديمي
  •  درجة اختبار التوفل:  60 – 78 من إجمالي 120 درجة للاختبار عبر الإنترنت، أو 513 -547  من إجمالي667  درجة للاختبار الورقي.

 عن البرنامج:

  • يمثل تطوير الكفاءات الوطنية لتواكب التحول الناتج عن رؤية المملكة 2030 أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها تلك الرؤية. وتماشياً مع أهداف تنمية رأس المال البشري وللمساهمة بشكل فعّال في تحقيق الرؤية، يطلق بنك التنمية الاجتماعية برنامجاً نوعيا لتطوير مهارات حديثي التخرج لدعم التنمية المهنية للكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل للمواهب الشابة تساعدهم على الازدهار مهنياً.

ما هو برنامج مستقبل التنمية؟

  •  هو برنامج نوعي لتطوير مهارات حديثي التخرج لدعم التنمية المهنية للكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل للمواهب الشابة تساعدهم على الازدهار مهنياً.

مزايا البرنامج:

  •  شهادات من مؤسسات وجامعات رائدة.
  •  تدريب فني متخصص مهني على مدار 12 شهراً.
  •  تدريب على رأس العمل.
  •  فرص إعارة مع مؤسسات دولية.
  •  بناء العلاقات المهنية.

المزايا الوظيفية:

  •  مكافأة شهرية.
  •  تأمين صحي.
  •  إجازة سنوية.
  •  العمل عن بُعد.

طريقة التقديم:

أوضح البنك أن التقديم مُتاح الآن عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد الفطر
السعودية اليوم

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد...

السعودية اليوم
سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى
تقارير

سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى

تقارير
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب القات المخدر
السعودية اليوم

حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب...

السعودية اليوم
تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في خطر
تكنولوجيا

تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في...

تكنولوجيا
لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا ووفاته بسبب شدة الحر
غرائب

لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا...

غرائب
قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ 2 من نجومه
الرياضة

قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ...

الرياضة
وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى نعرف مصدر التسريب
حصاد اليوم

وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى...

حصاد اليوم