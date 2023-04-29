بنك التنمية الاجتماعية يعلن بدء التقديم في برنامج مستقبل التنمية

تيفو جماهير الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا ولادة الجيل الأول من صغار الظباء والوعول بمحمية “نيوم” مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف للعمل في المملكة ماريغا وإيغالو يقودان تشكيل الهلال المتوقع ضد أوراوا إجلاء 65 شخصاً من رعايا إيران عبر سفينة “أمانة” السعودية إلى جدة النهائي القاري الخامس لـ الهلال على ملعب الملك فهد الدولي خلال أسبوع.. ضبط 10606 مخالفين بينهم 10 متورطين بجرائم مخلة بالشرف الخارجية: ارتفاع أعداد من تم إجلاؤهم من السودان إلى 4879 شخصاً الهلال يسعى لتعزيز رقمه القياسي بدوري الأبطال بوسكيتس حائر بسبب العرض السعودي
أعلن بنك التنمية الاجتماعية إطلاق (برنامج مستقبل التنمية) ليكون من ضمن مبادرات بنك التنمية الاجتماعية التي تسعى لتمكين الخريجين على تطوير خبراتهم، وجعلهم أكثر تأثيرًا وفاعلية في مجالات العمل، لهذا البرنامج أهداف في تطوير منظومة التمويل الأصغر والتقنيات المالية في العمل الحر والقطاع غير الربحي، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسارات والتخصصات المطلوبة:
مسار التمويل الائتمان:
أوضح البنك أن التقديم مُتاح الآن عبر الرابط التالي (اضغط هنا).