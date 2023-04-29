بنك التنمية الاجتماعية يعلن بدء التقديم في برنامج مستقبل التنمية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية إطلاق (برنامج مستقبل التنمية) ليكون من ضمن مبادرات بنك التنمية الاجتماعية التي تسعى لتمكين الخريجين على تطوير خبراتهم، وجعلهم أكثر تأثيرًا وفاعلية في مجالات العمل، لهذا البرنامج أهداف في تطوير منظومة التمويل الأصغر والتقنيات المالية في العمل الحر والقطاع غير الربحي، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مسمى البرنامج:

برنامج مستقبل التنمية.

المسارات والتخصصات المطلوبة:

مسار التمويل الائتمان:

الأعمال.

المحاسبة.

المالية.

الإدارة.

الاقتصاد.

الرياضيات.

الإحصاء.

مسار التقنية البنكية:

تقنية المعلومات.

نظم المعلومات.

هندسة الحاسب.

علم الحاسوب.

هندسة البرمجيات.

الأمن السيبراني.

ما هي متطلبات الالتحاق بالبرنامج؟

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

ألا يتجاوز عمر المتقدم 27 عام.

أن يكون حاصلاً على البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة أعلاه.

التقدير العام – المعدل التراكمي (5/3.75) أو (4/3) أو (100/75%).

أن يكون حاصلاً على شهادة إجادة اللغة الإنجليزية، بالاختبارات التالية “الآيلتس” أو “التوفل “:

درجة اختبار ايلتس: بحد أدنى 6 درجات من إجمالي 9 درجات عام أو أكاديمي

درجة اختبار التوفل: 60 – 78 من إجمالي 120 درجة للاختبار عبر الإنترنت، أو 513 -547 من إجمالي667 درجة للاختبار الورقي.

عن البرنامج:

يمثل تطوير الكفاءات الوطنية لتواكب التحول الناتج عن رؤية المملكة 2030 أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها تلك الرؤية. وتماشياً مع أهداف تنمية رأس المال البشري وللمساهمة بشكل فعّال في تحقيق الرؤية، يطلق بنك التنمية الاجتماعية برنامجاً نوعيا لتطوير مهارات حديثي التخرج لدعم التنمية المهنية للكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل للمواهب الشابة تساعدهم على الازدهار مهنياً.

ما هو برنامج مستقبل التنمية؟

هو برنامج نوعي لتطوير مهارات حديثي التخرج لدعم التنمية المهنية للكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل للمواهب الشابة تساعدهم على الازدهار مهنياً.

مزايا البرنامج:

شهادات من مؤسسات وجامعات رائدة.

تدريب فني متخصص مهني على مدار 12 شهراً.

تدريب على رأس العمل.

فرص إعارة مع مؤسسات دولية.

بناء العلاقات المهنية.

المزايا الوظيفية:

مكافأة شهرية.

تأمين صحي.

إجازة سنوية.

العمل عن بُعد.

طريقة التقديم:

أوضح البنك أن التقديم مُتاح الآن عبر الرابط التالي (اضغط هنا).