رباعية لـ ليفربول ضد توتنهام بنك السودان المركزي: أموال المودعين آمنة مقتل وإصابة 8 أشخاص بملهى ليلي في لندن لحظة انهيار جزء من الطريق بجازان بسبب السيول تسرب غاز يودي بحياة 11 شخصًا في الهند أسباب انهيار سقف قاعة حي القيروان بالرياض عقوبة الهلال ضد سالم الدوسري مقتل 4 رجال بمشاجرة في البرتغال بسبب الحمام 120 وظيفة شاغرة في المركز الوطني للأرصاد هيئة السوق المالية تلغي حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات
كشف بنك السودان المركزي أن أموال المودعين بالجهاز المصرفي آمنة.
ووفقًا لوسائل إعلام سودانية، فإن البنك شدد على أن عمليات نهب أو سرقة بعض فروع البنوك لا تؤثر في الودائع، وفقًا لـ”العربية”.
وكانت الشرطة السودانية قالت: إن مقر البنك المركزي الرئيس سليم، وأن الحريق الذي تداول البعض صوره على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد فروعه زائف.
وتداول نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي صورًا لما قالوا إنه اندلاع حريق في البنك المركزي السوداني.
ويوجد المقر الرئيس للبنك المركزي السوداني في العاصمة الخرطوم.