بنك السودان المركزي: أموال المودعين آمنة

كشف بنك السودان المركزي أن أموال المودعين بالجهاز المصرفي آمنة.

لا تؤثر في الودائع

ووفقًا لوسائل إعلام سودانية، فإن البنك شدد على أن عمليات نهب أو سرقة بعض فروع البنوك لا تؤثر في الودائع، وفقًا لـ”العربية”.

وكانت الشرطة السودانية قالت: إن مقر البنك المركزي الرئيس سليم، وأن الحريق الذي تداول البعض صوره على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد فروعه زائف.

وتداول نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي صورًا لما قالوا إنه اندلاع حريق في البنك المركزي السوداني.

ويوجد المقر الرئيس للبنك المركزي السوداني في العاصمة الخرطوم.