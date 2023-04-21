شؤون المسجد النبوي ترفع استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر محمد الهويش وحكمان سعوديان ضمن حكام مباريات كأس العالم للشباب ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعليق عقوبة يوفنتوس العيدية ترسم البهجة في نفوس الصغار وتعزز التواصل مع الكبار روسيا تعقد اجتماعا أمنيًّا طارئًا عقب وقوع انفجار ضخم هبوط طائرة بريطانية اضطراريًّا بسبب الإزعاج بهجة الأطفال بـ عيد الفطر تزين أجواء الرياض يوفنتوس يُقصي سبورتينج لشبونة من الدوري الأوروبي شكوك حول صحة رئيس وزراء المغرب بعد ظهوره ليلة 27 رمضان مقطع يوثق تكبيرات العيد بصوت عميد مؤذني الحرم المكي
رصدت قناة الإخبارية لحظات بدء احتفالات الأطفال بيوم عيد الفطر المبارك في الرياض.
فيديو | بدء احتفالات الأطفال بيوم #عيد_الفطر_المبارك في الرياض #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/fgEYURyEyr
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2023
وبين الفيديو بهجة الأطفال بالعيد من داخل حديقة حي الملك فهد، وحوامة تنمية الملك فهد، التي تقيمها جمعية التنمية الأهلية بحي الملك فهد، وبإشراف أمانة منطقة الرياض.
لفت مراسل القناة إلى تواجد مكثف للأهالي لتبادل العيدية بين أطفال الحي.
فيديو | بمشاركة الأطفال وأسرهم.. "الحوامة" تحيي عادات الماضي وتزين أجواء العيد في الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/Jm1bHP92Mj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2023
كما رصد مقطع فيديو آخر، بهجة الأطفال بـ عيد الفطر في الحوامة، بمشاركة أسرهم وعائلاتهم.
في السياق ذاته، عبر عدد من الأطفال خلال مقطع الفيديو عن سعادتهم وبهجتهم بحلول عيد الفطر المبارك.
وكان الديوان الملكي قد أكد مساء أمس، أن المحكمة العليا أعلنت أن اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.