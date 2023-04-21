بهجة الأطفال بـ عيد الفطر تزين أجواء الرياض

رصدت قناة الإخبارية لحظات بدء احتفالات الأطفال بيوم عيد الفطر المبارك في الرياض.

وبين الفيديو بهجة الأطفال بالعيد من داخل حديقة حي الملك فهد، وحوامة تنمية الملك فهد، التي تقيمها جمعية التنمية الأهلية بحي الملك فهد، وبإشراف أمانة منطقة الرياض.

تبادل العيدية

لفت مراسل القناة إلى تواجد مكثف للأهالي لتبادل العيدية بين أطفال الحي.

فيديو | بمشاركة الأطفال وأسرهم.. "الحوامة" تحيي عادات الماضي وتزين أجواء العيد في الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/Jm1bHP92Mj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2023

كما رصد مقطع فيديو آخر، بهجة الأطفال بـ عيد الفطر في الحوامة، بمشاركة أسرهم وعائلاتهم.

بهجة عيد الفطر

في السياق ذاته، عبر عدد من الأطفال خلال مقطع الفيديو عن سعادتهم وبهجتهم بحلول عيد الفطر المبارك.

وكان الديوان الملكي قد أكد مساء أمس، أن المحكمة العليا أعلنت أن اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.