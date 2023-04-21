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امتلأت بهم ساحات المساجد والمتنزهات

بهجة وسرور على وجوه أطفال تبوك في يوم العيد 

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
بهجة وسرور على وجوه أطفال تبوك في يوم العيد 
المواطن - واس

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رسمت فرحة العيد البهجة والسرور على وجوه الأطفال بمدينة تبوك، الذين امتلأت بهم ساحات المساجد والمتنزهات والمرافق العامة، الذين صحبوا عائلاتهم منذ إطلالة أيام عيد الفطر المبارك.

فعاليات تبوك

عدسة “واس” رصدت فرحة الأطفال بالعيد من خلال وجودها في فعاليات العيد بتبوك الذين عبروا عن فرحتهم بحلول عيد الفطر المبارك.

 

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