بهجة وسرور على وجوه أطفال تبوك في يوم العيد 

رسمت فرحة العيد البهجة والسرور على وجوه الأطفال بمدينة تبوك، الذين امتلأت بهم ساحات المساجد والمتنزهات والمرافق العامة، الذين صحبوا عائلاتهم منذ إطلالة أيام عيد الفطر المبارك.

فعاليات تبوك

عدسة “واس” رصدت فرحة الأطفال بالعيد من خلال وجودها في فعاليات العيد بتبوك الذين عبروا عن فرحتهم بحلول عيد الفطر المبارك.