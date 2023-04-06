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يقدم المعرفة الطبية باللغة العربية

بودكاست أبقراط يعيد أبو الطب إلى الحياة

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
بودكاست أبقراط يعيد أبو الطب إلى الحياة
المواطن - فريق التحرير

أطلقت الطبيبة السعودية ومقدمة البرامج الدكتورة أثير الأحمد برنامجها “أبقراط” عبر منصة البودكاست التي تزود المستمع بحاجته المتجددة للاطلاع على الفن والثقافة والمعرفة وتحليل جوانب إنسانية بأسلوب فني وطابع جديد.

تخصص وانتماء

وقالت أثير الأحمد “إنني في الأصل أنتمي لأبقراط (أبو الطب) كوني طبيبة أسنان، وهذا جعلني أعيد إحياء طبه وعلمه بعد آلاف السنين من وفاته باللغة العربية، على الرغم من احتكار الطب في الجامعات على اللغة الإنجليزية، وهذا ما جعلني أحاول توصيل المعرفة الطبية والصحية للناس من خلال مادة ثقافية.

جوانب جسد الإنسان

وأضافت الأحمد: “يعتمد بودكاست “أبقراط” على عدد من السلاسل التي ستتناول جوانب جسد الانسان وحالته الصحية وحالته الثقافية أيضًا، بأساليب مبتكرة همها الوحيد إيصال صوت المشاعر إلى الشاعرين بها أو الباحثين عنها”.

وبالإشارة إلى الحلقات التي بثتها الأحمد عبر بودكاست “أبقراط” حتى الآن فقد نشرت حلقتها الأولى “اليد” ولاقت تفاعلًا ورواجًا كبيرين لأنها استطاعت تحليل أدق التفاصيل لحاسة اللمس باستقرائها عبر التاريخ البشري، وفي الحياة المعاصرة وتوازيها مع التشريح الجسدي.

وتتهيأ أثير حاليًا لبث حلقتها الثانية بعنوان “العين”.

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